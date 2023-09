Rénovation de sa résidence pour plus de 6 milliards GNF : Le PM guinéen Bernard Goumou se défend et clarifie

En Guinée, la polémique enfle après la découverte d’un courrier du Premier ministre portant sur la rénovation de sa résidence.





En effet, Bernard Goumou a écrit au ministre des Finances, en décembre dernier, pour solliciter plus de 6 milliards de francs guinéens devant servir aux travaux de rénovation de cette résidence.





Ce mardi 5 septembre, le chef de la primature a été invité à s’exprimer sur ce courrier rendu public, il y a quelques jours. Il dit avoir juste suivi la procédure.





« Toutes les procédures ont été respectées »





« J’ai vu la vidéo de cette résidence officielle des Premiers ministres. A la primature, j’ai suivi la procédure. Toutes les procédures ont été respectées. Mais certains journalistes pensent qu’ils utilisent leurs micros ou leurs plumes pour abattre certains de nos compatriotes. Cette fuite n’est pas faite contre Bernard, mais plutôt contre l’Etat guinéen. Parce que la résidence du Premier ministre, il y a la sécurité qui n’est même pas à la portée de son épouse et ses enfants. Cette sécurité, vous ne la verrez jamais à la télévision et elle coûte extrêmement cher », a déclaré le patron de la primature, selon « Visionguinée ».





Il a, par ailleurs, précisé que cette résidence ne lui appartient pas. C’est pour l’Etat de Guinée.





« Depuis que suis ministre du Commerce, puis Premier ministre, je loge… »





« Les 6 milliards GNF dont il est question ne concernent pas la rénovation de la résidence privée du Premier ministre Bernard Goumou. Depuis que je suis ministre du Commerce, puis Premier ministre, je loge dans ma résidence privée. Et les six milliards GNF dont on parle, c’est pour la rénovation de la résidence officielle des Premiers ministres de Guinée », a-t-il clarifié.