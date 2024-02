Retrait des pays de l’AES de la Cedeao : Ce que Faure Gnassingbé est allé dire à Ouattara

Le président togolais Faure Gnassingbé a effectué une visite d’amitié et de travail en Côte d’Ivoire, le jeudi 16 février 2023. Il a été reçu au Palais présidentiel par son homologue ivoirien, Alassane Ouattara.

Les deux chefs d’Etat ont passé en revue la situation sociopolitique et sécuritaire au sein de la CEDEAO. Ils ont également évoqué le retrait de l’AES (Burkina, Mali, Niger) de l’organisation communautaire. Le président togolais a déclaré qu’il était « préoccupé » par cette décision des trois pays frères.

« Quel sens ont les sanctions que nous prenons ? »

Pour lui, la mise sous sanctions du Niger et la suspension du Burkina et du Mali, est un problème qu’il faut résoudre. « Nous ne devons pas nous arrêter tant que nous n’avons pas trouvé de solutions. Quel sens ont les sanctions que nous prenons ? Comment faire pour dépasser cela ? (…) Suite aux réflexions, nous avons bon espoir que nous finirons par trouver une solution à la satisfaction de tout le monde. Il ne s’agit pas de dire que telle partie a raison et telle partie a tort. Il s’agit d’avoir un espace régional qui retrouve la paix, la sécurité et des populations qui vaquent librement à leurs occupations » a poursuivi l’hôte d’Alassane Ouattara selon « Libreinfo ».

Les deux chefs d’Etat ont convenu qu’il était nécessaire de réévaluer les stratégies de résolution des crises en privilégiant le dialogue et la concertation.

Encourager ce type de réflexions et d’échanges bilatéraux