Rwanda : Kagame met à la retraite le général Kabarebe, son bras droit sécuritaire, et onze autres généraux





Au Rwanda, le président Paul Kagame a mis à la retraite douze généraux, dont James Kabarebe, son bras droit sécuritaire pendant plus d’une dizaine d’années. L’information a été rendue publique via un communiqué des Forces de défense rwandaises (RDF).





Âgé de 64 ans, Kabarebe était l’une des plus anciennes personnalités du Front patriotique rwandais (FPR). Depuis 2019, ce haut gradé officiait comme conseiller spécial auprès du président rwandais pour les questions de défense et de sécurité.





« Le tombeur de Mobutu »





Avant d’occuper cette fonction, il avait été chef d’Etat-major des armées, de 2010 à 2018. Le général Kabarebe est également connu pour sa participation à la première guerre du Congo aux côtés de feu Laurent Désiré Kabila. On le surnommait d’ailleurs "le tombeur de Mobutu". Ce haut gradé a commencé au bas de l’échelle, en 1994. Il n’était que l’aide de camp de Paul Kagamé.





Aujourd’hui, Kabarebe est admis à faire valoir ses droits à la retraite, comme son collègue Charles Kayonga, ancien chef d’Etat-major des armées rwandaises, et Frank Mushyo Kamanzi, actuel ambassadeur du Rwanda près la Russie.





Plus d’une centaine d’officiers mis à la retraite





Parmi les autres hauts gradés mis à la retraite, on retrouve Charles Karamba, actuel ambassadeur du Rwanda en Ethiopie et auprès de l’Union africaine, et Albert Murasira, ministre chargé de la Gestion des urgences.





Outre ces généraux, 83 officiers supérieurs, six officiers subalternes et 86 sous-officiers supérieurs ont aussi pris congé de l’armée.