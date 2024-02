Saisie d’un arsenal de guerre au siège d’une mission de l’UE au Niger : La réaction du gouverneur de Niamey

Le lundi 19 février dernier, les Forces de défense et de sécurité du Niger ont mis la main sur une importante quantité d’armes, de munitions et d’équipements militaires à Niamey. C’est suite à une perquisition au siège d’Eucap Sahel, une mission civile de l’Union Européenne implantée dans le pays.



Hier vendredi 23 février 2024, le Gouverneur de la région de Niamey, a animé une conférence de presse pour évoquer cette actualité.



Leur « coopération est toujours inscrite dans les complots permanents »



Selon les dires du Général de Brigade Abdou Assoumane Harouna, l’arsenal militaire était disséminé entre le siège du Projet Eucap Sahel et une villa anciennement occupée par les forces françaises. Cela « prouve à suffisance que les faux amis du Niger n’ont jamais renoncé à leur projet de déstabilisation de notre pays », accuse l'autorité.



Pour lui, il est clair que la coopération de ces partenaires est « toujours inscrite dans les complots permanents ». Mais ils doivent retenir que le « peuple nigérien est résolument et définitivement engagé pour consolider et sauvegarder son indépendance retrouvée », assure le général qui n’a pas manqué d'indexer la France.



Une ancienne colonie qui a décidé « d’être réellement indépendante »



En effet, le général Harouna a rappelé qu’un agent des renseignements français déclarait après le putsch que « le départ des forces françaises du Niger serait pour eux, l’occasion en or pour mener des actions de déstabilisation du Niger ». Malheureusement pour eux, ils trouveront en face une « ancienne colonie devenue indépendante depuis 1960, qui a décidé depuis le 26 juillet 2023, d’être réellement indépendante, totalement souveraine, libre de ses orientations », prévient le gouverneur de Niamey.



Dorénavant, la souveraineté du Niger « n’est pas négociable », et le pays saura « résister à toute forme de déstabilisation d’où qu’elle vienne », assure t-il.



In fine, le haut gradé a appelé ses compatriotes à redoubler de vigilance et à collaborer encore plus avec les Forces de défense et de sécurité.