Salif Keita favorable à une fédération entre le Mali et la Guinée

Le chanteur malien Salif Keita a animé le vendredi 25 août dernier, une conférence de presse à Bamako, en prélude à la tenue de la deuxième édition du festival culturel et économique Kourémalé.







« Nous sommes là pour avancer un programme de fédération… »





A l’occasion, l’artiste a appelé à une fédération entre le Mali et la Guinée. « Nous sommes là pour avancer un programme de fédération entre le Mali et la Guinée. C’est cela. Nous allons y arriver; c’est sûr et certain que nous allons y arriver » a déclaré le célèbre chanteur.





Pour lui, le colonialisme a divisé des « familles » des deux pays. Il est encore possible de les « rassembler » parce que quand le « problème est connu ; il faut la solution et c’est la fédération » a assuré l’icône de la musique africaine selon le média en ligne « Maliactu ».