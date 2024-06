Santé : Le Centre de la Cedeao pour le développement du genre veut mettre fin à la fistule obstétricale

La fistule obstétricale (perforation entre le vagin et la vessie et/ou le rectum) est l’une des lésions qui met la femme en marge de la société. La fistule survient lors d'un accouchement prolongé. C'est une affection qui a des conséquences sur l'activité sociale et économique des femmes affectées. C'est pour cette raison que la Cedeao compte accentuer la lutte contre cette affection.



"La fistule obstétricale est une maladie qui touche beaucoup de femmes de notre communauté. La Cedeao est en train de tout mettre en œuvre pour lutter contre cette maladie en procédant à des interventions chirurgicales pour libérer ces femmes, les autonomiser, les mettre en position de pouvoir participer à la vie", informe Mamadou Moustapha Seck, coordonnateur adjoint du bureau national Cedeao du Sénégal.



La fistule obstétricale provoque chez les femmes et les jeunes filles des fuites d'urine ou de matières fécales par le vagin.90 % des grossesses débouchant sur une fistule se terminent par une mortinaissance. Même si la santé maternelle connaît des progrès significatifs, ces dernières années, à l’échelle mondiale, la fistule obstétricale demeure une problématique.



En conclave à Saly, le centre veut faire l'état des lieux, après des années, de mise en œuvre de leur programme sur la fistule obstétricale. Ce programme intervient dans 8 États membres.



"Nous allons faire une analyse de l'exécution de nos programmes phares à travers nos États membres. Nous avons quatre programmes phares qui portent sur la fistule obstétricale, les bourses d'excellence, sur la transformation des produits halieutiques et agricoles. Nous avons également le programme sur 50 millions de femmes ont la parole et celui sur femme paix et sécurité. Nous nous sommes réunis avec les différentes parties prenantes pour faire l'état des lieux qui nous permettra d'établir notre feuille de route sur la mise en œuvre des projets", a justifié Sandra Oulaté Fattoh, Directrice du Centre de la Cedeao pour le développement du genre (CCDG).



Elle annonce que d''ici le 21 juin prochain, 60 femmes issues de la Côte d’Ivoire bénéficieront du programme contre la fistule. Elle ne manque pas de rappeler qu'au Sénégal, une cinquantaine de femmes sont soignées, chaque année, grâce à ce programme.



La Commissaire au Développement Humain et aux Affaires sociales de la Cedeao, Pr Fatou Sow Sarr a invité les acteurs à mettre l'accent en particulier sur le programme bourse vu les manquements décelés par la mission d'audit.