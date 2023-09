Séisme au Maroc : la triste histoire du jeune Abdul qui a ému le Real Madrid

Abdul Rahim Awhida, jeune marocain dévasté par le séisme trouve refuge et avenir au Real Madrid

Le tremblement de terre du 08 septembre dernier, lui a arraché sa famille. Abdul Rahim Awhida, 14 ans, est désormais orphelin de père et de mère. Ses frères et son grand-père ont également trouvé la mort dans cette catastrophe naturelle qui a frappé le Maroc.





Le jeune garçon a partagé sa triste histoire dans une interview accordée à la chaîne de télévision Al Arabiya.





« Je veux terminer mes études »





Dans l’élément, Abdul Rahim Awhida portait un maillot du Real Madrid et peinait à retenir ses larmes. Il a exprimé l’envie de poursuivre ses études et de devenir médecin ou enseignant, comme le souhaitait son défunt père. « Je vais réaliser le rêve de mon père, qui est d’étudier et d’être quelqu’un dans le futur, si Dieu le veut. Je veux juste terminer mes études » a déclaré le jeune garçon. Son entretien est devenu viral sur les réseaux sociaux et n’a pas tardé à être relayé par les médias espagnols.





Il rejoindra l’académie de jeunes du club