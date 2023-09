Séisme au Maroc: Les prières du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour

Le Maroc est touché par un tremblement de terre qui a emporté la vie d’au moins près de 2000 personnes. Depuis, les élans de solidarité fusent de partout à travers le monde. Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a également envoyé un message au peuple marocain. «Je tiens à exprimer toute ma compassion et celle de toute la Hadara de Seydil Hadj Malick Sy (rta), envers sa Majesté le Roi Mouhammad VI et à tout le peuple Marocain, suite au séisme qui a frappé le Royaume Chérifien. C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris cette tragédie qui a causé tant de pertes en vies humaines et de destructions. Nos pensées vont à toutes les personnes touchées, aux familles endeuillées et aux communautés affectées », a d’emblée déclaré le guide religieux selon Asfiyahi.org.