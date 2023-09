Série « Ma Famille » : Akissi Delta accusée de "sorcellerie" après le décès de plusieurs acteurs, elle menace

Akissi Delphine Lokou, la réalisatrice de la série à succès ivoirienne « Ma Famille », a accordé récemment une interview au média en ligne "Fraternité Matin" (Fratmat). Celle que le public connaît mieux sous le nom d'Akissi Delta a, lors de cet entretien, évoqué ses peines, surtout après le décès de plusieurs acteurs de la série. Elle dit souffrir du fait que ses « frères ivoiriens » la rendent responsable de la mort de ces personnes.





Accusée de « pratiques occultes »





« Vous n’entendez pas ce qui se dit sur moi ? Eh bien, des gens m’accusent d’être à l’origine de la mort des acteurs de la série qui sont décédés. Par des pratiques occultes. Cette idée a recommencé à se répandre depuis la mort de Kouadio. Et ce sont mes frères ivoiriens qui s’adonnent à ces accusations gratuites », a-t-elle regretté.





« Cela me blesse, mais cela me fait surtout honte, parce qu’il faut être vraiment idiot pour réfléchir ainsi », poursuit la réalisatrice qui ne compte plus se taire devant de telles accusations.





« Qu’est-ce que vous avez au juste ? Comment une personne normale peut vouloir la mort de quelqu’un qui lui est utile ? Dans quel but ? Dans ce métier du cinéma, tout réalisateur a besoin de talents pour réussir son projet. Alors, on recherche les talents. Et quand on en trouve, l’idée de les perdre ou ne serait-ce qu’ils aient une indisponibilité ne peut même pas effleurer ton esprit. C’est pourquoi je me suis battue comme je pouvais pour sauver les autres qui nous ont quittés, malheureusement », a déclaré la cinéaste.







« Je vais désormais porter plainte »





Elle menace désormais de poursuivre en justice ceux qui oseront encore l’accuser d’avoir tué les acteurs décédés. « Je crois que je vais désormais porter plainte, si j’entends quelqu’un dire ce genre de choses à mon sujet ».





Ce qui l’afflige par-dessus tout, c’est de voir les parents de ces acteurs décédés se muer dans le silence quand de telles accusations sont proférées, « alors qu’ils savent bien de quoi leurs proches sont décédés et tous les efforts (qu'elle) a déployés pour les sauver ».





Rappelons que la célèbre série a déjà perdu 14 de ses acteurs, entre 2004 et 2023, dans des conditions parfois étranges. Il s’agit notamment de Marie-Laure, Marie-Louise Asseu, Angeline Nadié, Tatiana de Mackensira, Djangoné et Kouadio.