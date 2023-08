Situation au Niger : Ce qui fait peur au Bénin

Le Bénin fait partie des pays de la CEDEAO qui ont fermement condamné le coup d’État au Niger. Porto-Novo est même prêt à participer à la force de la CEDEAO mobilisée pour déloger le nouvel homme fort de Niamey. Mais qu’est-ce qui pousse le Bénin à adopter une position aussi ferme ?











« Si d’aventure la situation au Niger devait virer à l’insécurité totale… »





Il faut déjà dire que le Bénin est un pays voisin du Niger. Les deux gouvernements ont beaucoup de projets en commun notamment, le pipeline qui permettra à Niamey de commercialiser son pétrole via Cotonou. Mais ce qui inquiète vraiment Porto-Novo, c’est le terrorisme. « Nous partageons une bonne frontière avec le Niger, sur le front de nos frontières nord particulièrement, la frontière du Burkina, nous avons beaucoup d’investissement que nous faisons. Si d’aventure, la situation au Niger devait virer à l’insécurité totale, nous aurions un nouveau front terroriste parce que la frontière avec le Niger pourrait devenir aussi un lieu de passage privilégié des terroristes qui partiraient du Sahel vers les pays de la côte. Nous serions amenés à consacrer beaucoup plus d’argent, de ressources et de temps à cette question du terrorisme »a déclaré le porte-parole du gouvernement béninois Wilfried Léandre Houngbédji sur les antennes de la radio BIP FM.