Situation au Niger : Gbagbo tacle Ouattara sans le nommer et dénonce « un jeu de mensonge » à la Cedeao

L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est connu pour sa langue bien pendue. Récemment, le prédécesseur d’Alassane Ouattara s’est une nouvelle fois exprimé sur la situation au Niger.







Il a condamné le putsch survenu dans ce pays, tout en faisant remarquer que les coups de force « font partie de nos agendas politiques » en Afrique de l’Ouest. Ce serait donc totalement un leurre de penser qu’on peut les combattre.





« Quand tu tripatouilles la constitution pour faire un 3ème mandat… »





Par ailleurs, la plupart des chefs d’Etat qui veulent envoyer des troupes au Niger sont des « faiseurs de coup d’Etat », assure Gbagbo. « Quand ta constitution dit que tu as droit à deux mandats, pas plus et qu' au deuxième mandat, tu tripatouilles la constitution pour te faire un troisième mandat…Ce n’est pas un coup d’Etat ça ? Donc c’est un jeu de mensonge... » a dénoncé l’ancien président.





Inutile de rappeler que l’actuel président ivoirien Alassane Ouattara a brigué troisième mandat en 2020 suite au décès de son dauphin Amadou Gon Coulibaly. Cette réflexion de Laurent Gbagbo est de toute évidence une pique envoyée à M Ouattara qui est pour le moins, favorable à une intervention armée de la Cedeao au Niger. Il a même déjà donné des instructions à l’armée ivoirienne pour préparer cette opération.









« On est pistonné par derrière pour aller faire un coup pour l’uranium,... »





Laurent Gbagbo estime d’ailleurs qu’on n’est en train de mentir au président Mohamed Bazoum quand on le laisse croire qu’une intervention militaire le remettra dans son fauteuil présidentiel. « On ment quand on laisse croire aux gens qu’on veut aller au Niger, pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais ce n’est pas pour ça qu'on va là-bas. On est pistonné par derrière pour aller faire un coup pour l’uranium, le gaz, le pétrole etc. On lui ment. Il faut qu’il soit libéré, mais lui faire croire qu’on va le réinstaller au pouvoir, on lui ment. Bazoum est un prétexte » a assuré Laurent Gbagbo.





Il invite la Cedeao à envoyer sa force en attente pour combattre les terroristes au Sahel et dans les autres pays de l’espace économique.