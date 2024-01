Situation chaotique en Guinée : 7 journalistes arrêtés, la Maison de la presse attaquée

L’appel à manifester organisé par le Syndicat de la presse professionnelle de Guinée (SPPG), a plongé le pays dans le chaos. Venus couvrir la déclaration du SPPG, des journalistes ont été arrêtés et violentés par les forces de l'ordre, à la Maison de la Presse.



Sept d'entre eux viennent d'être arbitrairement arrêtés par la gendarmerie, dont Foulamory Bah du "Courrier de Guinée" et Naby Laye Camara de Djoma TV.



Salon nos confrères du site d'information Avenirguinee, l’attaque notée à la Maison de la presse est un acte condamnable et l’arrestation de journalistes soulève des préoccupations sérieuses.



Par ailleurs, certains journalistes arrêtés restent injoignables.