Souveraineté alimentaire : Macky Sall propose quatre solutions pour l’Afrique

Lors du Sommet sur les systèmes alimentaires en Afrique, qui s'est tenu ce jeudi 7 septembre à Dar Es Salaam (Tanzanie), le Président Macky Sall a évoqué quatre solutions pour garantir la souveraineté alimentaire de l’Afrique.







Le chef de l’État sénégalais propose, en premier lieu, de “valoriser davantage la recherche, améliorer la mécanisation agricole et la maîtrise de l’eau, et intensifier l’utilisation de méthodes et technologies modernes, y compris pour la transformation locale des produits”.





Deuxièmement, l’ancien président de l’Union africaine propose “d’augmenter les superficies exploitées bien au-delà des petites fermes familiales”. D’où, selon lui, “la nécessité d’aménagements fonciers qui concilient les besoins légitimes de l’agriculture familiale et ceux indispensables de l’agro business qui permet la production à grande échelle”.





Ensuite, M. Sall a souligné l’importance “d’installer des équipements de stockage et de conservation des produits pour éviter les pertes post récolte, et désenclaver les zones de production aux marchés, en renforçant les infrastructures de transport interne et d’interconnexion transfrontalière, afin de faciliter l’accès aux marchés, surtout à l’heure de la ZLECAf”.





Enfin, Macky Sall appelle à “soutenir les petits exploitants, notamment les femmes et les jeunes, par un encadrement et un financement adaptés à leurs besoins”.