Tanzanie : décès de l'ancien président Ali Hassan Mwinyi à l'âge de 98 ans

L'ancien président de la Tanzanie, Ali Hassan Mwinyi, qui a introduit la démocratie multipartite dans ce pays d'Afrique de l'Est, est décédé jeudi à l'âge de 98 ans, a annoncé la présidence.



"Je suis triste d'annoncer ce décès", a déclaré la présidente Samia Suluhu Hassan, ajoutant que l'ancien président suivait un traitement pour un cancer du poumon.



Mwinyi avait été hospitalisé à Londres en novembre 2023 avant de revenir poursuivre son traitement à Dar es Salaam, ajouté la présidente de la Tanzanie.



Le pays va observer sept jours de deuil avec les drapeaux nationaux en berne.



Choisi par le héros de l'indépendance Julius Nyerere pour lui succéder, Mwinyi a hérité d'un pays en proie à une crise économique, après des années d'expériences socialistes ratées.



Il a supprimé les restrictions sur l'entreprise privée et a atténué les goulets d'étranglement sur les importations, ce qui lui a valu le surnom de "Mzee Rukhsa", une expression swahili qui pourrait se traduire par "M. Permission".



Né le 8 mai 1925 dans l'ancienne colonie britannique connue sous le nom de Tanganyika, Mwinyi s'installe à Zanzibar pour étudier l'islam. Son père espérait qu'il deviendrait un chef spirituel, mais le jeune Mwinyi s'est plutôt tourné vers l'enseignement, avant de se lancer en politique dans les années 1960, après la libération du Tanganyika.



Suite à la fusion en 1964 entre le Tanganyika indépendant et Zanzibar pour former la Tanzanie, il a gravi les échelons pour devenir ambassadeur en Egypte ainsi que ministre de la Santé, des Affaires intérieures et des ressources naturelles au cours des années 1970 et au début des années 1980.



En 1984, il devient président de Zanzibar, avant que Nyerere ne le choisisse pour diriger la Tanzanie.