Tchad: le siège du parti Les Transformateurs perquisitionné

Perquisition dans le siège d'un Parti au Tchad

La police a perquisitionné ce dimanche le siège du parti politique Les Transformateurs de l’opposant Succès Masra. Une descente motivée par une réquisition du procureur de la République demandant que le drapeau national qui flotte sur le siège soit retiré.





C’est à 6 heures ce dimanche matin que des policiers se sont présentés au siège des Transformateurs, munis d’un mandat signé par le procureur le 8 octobre annonçant qu’ils viennent perquisitionner.





Le bâtiment est fouillé et les policiers sont repartis avec le drapeau tchadien qui flottait sur le siège, des drapelets que Les Transformateurs utilisent lors de leurs manifestations et cinq seaux contenant des douilles de grenades lacrymogènes. Ces grenades avaient été tirées sur le siège des Transformateurs le 2 octobre dernier et avaient été ramassées pour être constatées par un huissier.





Pendant la perquisition, les militants et journalistes alertés ont tenté de se rapprocher du siège du parti, mais ils en ont été empêchés par la police qui s’est massivement déployée dans le secteur. Le président du Parti socialiste sans frontières, Yaya Dillo, venu soutenir son collègue, a aussi été éconduit.