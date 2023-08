Tech : Kigali, une ville intelligente au cœur des mille collines

Le Rwanda mise sur les nouvelles technologies pour faciliter la vie dans ses principales villes, notamment à Kigali. Cette métropole située au cœur des mille collines peut se targuer d’être la plus intelligente du pays. En effet, Kigali dispose d’une kyrielle de solutions numériques dans divers secteurs comme les transports et la santé. La ville a par exemple installé un système de paiement sans numéraire de tickets de bus, appelé Tap and Go.





Des bornes de recharge pour véhicules électriques





Ceci facilite les transports en commun. Kigali dispose aussi de compteurs intelligents pour les taxis et taxis-motos, de même que des bornes de recharge pour les véhicules électriques. La métropole travaille actuellement sur le système Bus Rapid Transit (BRT) destiné à réduire les embouteillages.





Le BRT est en réalité un système de transport public par bus conçu pour avoir une meilleure fiabilité qu’un système de bus conventionnel. Il comprend des routes réservées aux bus et donne priorité à ces véhicules aux intersections où ils peuvent interagir avec d’autres pour réduire les embouteillages. Outre les transports, la santé est fortement impactée par les solutions intelligentes.





Des drones pour la livraison de sang





Un système permet aux patients d’accéder aux médecins via leurs téléphones mobiles. La ville dispose aussi de drones pour la livraison de sang. À l’échelle du pays, le gouvernement a déployé en février dernier, ces engins sans pilotes pour livrer des médicaments aux diabétiques vivant dans les zones éloignées. En ce qui concerne l’éclairage public, la ville de Kigali a développé une autre solution intelligente, comme l’indique le maire Prudence Rubingisa dans les colonnes du journal "The New Times".





Un système d’éclairage public intelligent





« Nous avons développé un éclairage public intelligent où il est facile de détecter les zones où les panneaux sont défaillants, afin de régler le problème » a déclaré l’édile. Il fait également savoir que Kigali dispose d’un système intelligent de collecte et de gestion des déchets dans les ménages, mais aussi des eaux pluviales.





La capitale rwandaise accueille en septembre prochain, le sommet sur l’investissement dans les villes intelligentes et durables en Afrique. Pas moins de 30 villes seront distinguées pour le déploiement de solutions intelligentes lors de cette rencontre africaine.