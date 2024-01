Tentative de putsch contre Doumbouya : Les confessions d'un ancien capitaine de l'Armée

Dans un reportage publié récemment par la télévision guinéenne, Abdoulaye 2 Cissé, un ancien capitaine de l’armée, a fait des aveux concernant une tentative de putsch contre le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Le militaire ne donne aucune indication sur la date de ce coup d’état avorté, mais soutient que c’est le commandant Aly Camara, ex-chef des opérations des forces spéciales qui l’a convaincu de prendre la direction des opérations.





« Il a pris mon numéro chez un adjudant »





« Je reconnais avoir participé à des réunions (dans le cadre de la préparation du) coup d’Etat contre Monsieur Mamadi Doumbouya. Il (le commandant Aly Camara) a pris mon numéro chez un adjudant et puis il m’a contacté (pour que je dirige putsch », a déclaré Abdoulaye 2 Cissé. Au cours des préparatifs de ce coup de force, l'ex-capitaine dit avoir rencontré plusieurs personnes, mais faisait le nécessaire pour rester dans l’ombre.





Un discours de prise de pouvoir a été enregistré





Le commandant Aly Camara disait détenir les moyens et les hommes pour renverser le président de la Transition guinéenne. Un discours de prise de pouvoir avait même été enregistré à Dubreka, une ville voisine de Conakry. Voici la teneur: « Guinéennes, Guinéens, mes chers compatriotes, où que vous soyez, je suis le capitaine Abdoulaye 2 Cissé et je demande aux forces de défense et de sécurité de se mettre à la disposition du Conseil national Transitoire de Guinée (CNTG) qui m’a porté à sa tête ».