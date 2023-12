Terrorisme au Mali : Le troublant contenu d’une lettre attribuée au gouvernement qatari

Le Qatar finance-t-il le terrorisme au Nord-Mali ? C’est la question qu’on se pose après la publication d’une lettre datant de 2011 et attribuée à l'ex-ministre des Finances de ce pays de la péninsule arabique.





Dans cette correspondance traduite de l'arabe à l’anglais par l’Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI) basé à Washington, Youssef Hussein Kamal informe le cabinet de l’émir qu’une somme de 15 millions de dollars a été envoyée aux mouvements islamistes du Nord-Mali comme il l’a demandé.





« 15 millions de dollars américains » envoyés





« Je souhaite me référer à la lettre de votre Excellence du 5 avril 2011 qui comprend les directives estimées de Son Altesse, l’émir du pays, concernant l’envoi d’un soutien monétaire urgent aux mouvements d’opposition islamiques dans le nord du Mali et à l’organisation du Sahel et du Sahara, d’un montant de 15 millions de dollars américains. Cette somme doit être distribuée en connaissance de cause par le service de sécurité de l’Etat représenté par monsieur Abdullah bin Hamad Al-Nue’eimi », renseigne la lettre de M. Kamal. Il ajoute que l'argent a déjà été débloqué et "remis au service de sécurité de l'Etat", pour distribution dans la « section du soutien humanitaire ».





C’est « la menace la plus grave pour les intérêts de sécurité nationale des Etats-Unis »