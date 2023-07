Terrorisme au Niger : les graves accusations de la junte contre Bazoum

Le général Abdourahamane Tchiani est le nouvel homme fort du Niger

Le général Abdourahamane Tchiani est le nouvel homme fort du Niger. Le haut gradé, désormais chef de l’Etat nigérien a justifié le coup d’Etat hier vendredi 28 juillet 2023 lors d’une intervention télévisée. On retient que la volonté des putschistes est de préserver le pays de la « dégradation continue de la situation sécuritaire ».





« Tout n’est pas sous contrôle »





En effet, pour Tchiani, le « discours politicien sur la situation sécuritaire, relayé par certains milieux politiques au niveau national et international, et qui voudrait que tout se passe bien et soit sous contrôle ne reflète pas la réalité. L’approche sécuritaire actuelle n’a pas permis de sécuriser le pays, a-t-il assuré. De plus, le Niger ne peut pas continuer à libérer des djihadistes.





Plusieurs chefs terroristes libérés sans être jugés





En effet, selon le général Tchiani, le régime Bazoum procédait à la « libération extrajudiciaire des chefs terroristes ». « Il faut véritablement s’interroger sur le sens et la portée d’une politique sécuritaire qui consiste à procéder à la libération extrajudiciaire de plusieurs chefs terroristes sans garantie aucune dans le contexte qui est le nôtre » a déclaré le chef de la junte selon "Actu Niger".