Thomas Sankara: Le capitaine Traoré évoque l'erreur « qui l’a emporté »

Le président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré ne cache pas son admiration pour Thomas Sankara. Il s’est déjà approprié plusieurs de ses idées, ses choix, mais aussi son slogan: «La patrie ou la mort, nous vaincrons ».

Le journaliste Alain Foka, qui l’interrogeait récemment dans le cadre d’un entretien, lui a demandé s’il n’avait pas peur de connaître le même sort que ce héros du panafricanisme.

« Nous n’allons plus commettre les mêmes erreurs »

Sa réponse a été on ne peut plus claire : « Pour ma personne je n’ai pas peur. La peur nous ne la connaissons pas. Nous avons fait face à la mort plusieurs fois. Nous l’avons côtoyé. Dieu a fait que nous soyons vivants. Mais on a analysé le passé », a affirmé le capitaine Traoré. Tout en assurant : « sur certains volets, peut-être que le président Sankara a fait des erreurs. Lorsqu’il a dit: ‘’Laissez les amis trahir l’amitié, ce n’est pas à nous de trahir l’amitié’’, je pense que cette phrase l’a emporté. Nous n’allons plus commettre les mêmes erreurs ».