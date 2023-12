Tiken Jah Fakoly après sa rencontre avec Ibrahim Traoré : « On (veut) la vraie copie de l’indépendance »

Présent au Burkina Faso pour deux concerts, le reggaeman ivoirien Tiken Jah Fakoly a rencontré hier vendredi 22 décembre le président burkinabé Ibrahim Traoré. L’interprète de « African Revolution » a évoqué avec son illustre hôte, l’unité africaine et le combat pour la souveraineté des pays du continent.





« C’est un combat pour l’Afrique et pour la vraie copie de l’indépendance »





A sa sortie d’audience, Tiken Jah Fakoly a félicité le président de la transition burkinabé pour engagement en faveur de la souveraineté de son pays et de l’Afrique. « Le combat au Burkina Faso aujourd’hui est un combat pour l’Afrique et pour la vraie copie de l’indépendance. Parce que, celle qui nous a été donnée en 1960 était la photocopie. Notre génération a donc décidé de récupérer la vraie copie sans animosité et sans être contre quelqu’un. C’est pour la liberté », a déclaré le reggaeman.





« Si le chef de l’Etat continue de faire ce combat, c’est parce que… »