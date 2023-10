Tinubu à ses collaborateurs, après le verdict de la Cour suprême : « Vos emplois sont sauvés »

C’est un camouflet pour Atiku Abubakar et Peter Obi, les deux adversaires politiques du président nigérian Bola Tinubu. La Cour suprême a rejeté, ce jeudi 26 octobre, leurs recours contre l’élection de l’actuel locataire d’Aso Rock.





« Le jugement de la cour rendu le 6 septembre 2023 confirmant l’élection du second défendeur (Bola Ahmed Tinubu) en tant que président dûment élu de la République fédérale du Nigeria est confirmé », a déclaré le président de cette juridiction John Inyang Okoro.





Crise de rires





Il a, par ailleurs, indiqué que les recours des deux candidats malheureux à la Présidentielle de février dernier ne sont pas fondés. Dans une vidéo publiée sur X, juste après l’énoncé du verdict, on voit les collaborateurs de Tinubu se précipiter dans le bureau présidentiel pour le féliciter. L'homme qui s’occupait de quelques dossiers a fait une pause et leur a lancé : « Merci beaucoup. Vos emplois sont maintenant sauvés. » Sa blague a déclenché une crise de rires.





« J’espère que l’esprit de patriotisme s’élèvera pour soutenir notre Administration »