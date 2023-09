Tragédie au Maroc et en Libye : Les condoléances de l'Ambassadeur du Sénégal en Chine, Ibrahima Sory Sylla

Séisme au Maroc et inondations en Libye avec leur lot de morts. Depuis, les réactions fusent de partout. Ainsi, l’Ambassadeur du Sénégal en République populaire de Chine, Ibrahima Sory Sylla a adressé, au nom du groupe africain, leurs condoléances les plus «émues» et « attristées» aux frères et sœurs du Royaume du Maroc et de la Libye. « Ils viennent de subir des désastres naturels et qui, malheureusement, ont causé des pertes en vies humaines. Mais, nous savons que ces deux pays-là sont résilients et se relèveront de cette épreuve naturelle », a-t-il fait remarquer, hier, mercredi 13 septembre, dans la salle polyvalente, Fangfeiyuan bâtiment 17, Diaoyutai Maison d’hôtes de l’État.







Laquelle a abrité l’évènement intitulé Espace partagé du rêve chinois et africains-dialogue entre Taïkonaute chinois et les jeunes africains ainsi que cérémonie de la remise des prix du concours de peinture sous le thème «Mon rêve » organisé par le secrétariat du comité de suivi chinois du FOCAC et l’Agence chinoise des vols spatiaux habités.









Des propos de l’Ambassadeur du Sénégal qui ont mis du baume au cœur des invités et particulièrement des participants du programme du Centre de communication internationale de presse de la Chine (CIPCC) dont une Marocaine et un Libyen.