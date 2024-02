Train électrique en Tanzanie : La présidente Hassan met une grosse pression sur la Société des chemins de fer

Ce lundi 26 février 2024, la Société des chemins de fer de Tanzanie a démarré les voyages d’essai de son train électrique. Cela fait suite à une ordonnance de la présidente Samia Suluhu Hassan. Elle veut que d’ici juillet 2024, le train soit en mesure de démarrer officiellement ses voyages.





« J’ordonne que d’ici la fin juillet 2024, les services ferroviaires SGR entre Dar es Salam et Dodoma… »





« J’ai entendu parler de changement dans les dates de début des services ferroviaires via le chemin de fer SGR (Standard Gauge Railway), de Dar es Salam à Dodoma. Les citoyens en ont assez des excuses. Ils veulent voir le chemin de fer en service. J’ordonne que d’ici la fin juillet 2024, les services ferroviaires SGR entre Dar es Salam et Dodoma démarrent leurs activités », a déclaré la présidente tanzanienne selon le média en ligne « The Citizen ».





Il faut dire que les tests devaient commencer depuis avril 2017.







Sa vitesse maximale est de 160 km/h





L’objectif de la Tanzanie est de moderniser son infrastructure de transport et renforcer la connectivité à travers le pays. Le train électrique de fabrication sud-coréenne a une vitesse maximale de 160 km/h.





Il devrait réduire à 2 heures le temps de voyage entre Dar es Salam et Morogoro (première phase du projet). Actuellement, il faut compter 5 heures pour effectuer la même distance via le système ferroviaire à voie métrique.