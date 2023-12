Transition au Niger : La junte pose un acte encourageant

Au Niger, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine a rencontré hier jeudi 14 décembre, le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussey. Les deux hommes ont eu une séance de travail. Ce qui leur a permis de convenir « du contenu de la période de transition ».

Pour le chef de la diplomatie togolaise, c'est déjà « une avancée » .

« Convenir d’une feuille de route pour une transition de courte durée »

Le déplacement de Robert Dussey à Niamey n’est pas anodin. Lors du dernier sommet de la Cedeao, l’organisation communautaire avait mis en place un Comité des chefs d’Etat composé du président togolais Faure Gnassingbé et de son homologue Sierra Léonais Julius Maada Bio et des représentants des chefs d’Etat du Nigeria et du Bénin. Ce comité est mandaté pour engager le dialogue avec la junte et les autres parties prenantes afin de convenir d’une feuille de route pour une transition de courte durée, de mettre en place les organes de la transition et de faciliter la création d’un mécanisme de suivi et évaluation de la transition, en vue du rétablissement rapide de l’ordre constitutionnel.

Le ministre togolais a expliqué qu’il devait faire le voyage avec son homologue sierra léonais, mais ce dernier a été retenu par une contrainte. Il promet toutefois de retourner à Niamey avec lui, en janvier 2024 pour finaliser le contenu de la période de transition.

« Nous reviendrons probablement en début janvier »

« Avec notre homologue de la Sierra Leone, nous nous sommes dit que nous reviendrons probablement début janvier pour discuter de la finalisation de ce contenu précisément du chronogramme de la transition qui est attendu. Nous allons dores et déjà présenter aux chefs d’Etat médiateurs de la Commission de la Cedeao ce que nous avons convenu ensemble », a déclaré Robert Dussey. Rappelons que la junte nigérienne avait proposé un plan de transition de 3 ans à la Cedeao il y a quelques mois, mais l’organisation communautaire l’a rejetée.

Pour l’instant, le premier ministre nigérien ne s’est pas encore exprimé sur ses échanges avec M. Dussey. On ignore donc si la junte a accepté une transition courte comme le souhaite la Cedeao.