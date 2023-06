Troubles au Sénégal : Pour un chef de parti gambien, les forces sénégalaises devraient être retirées de son pays

En Gambie, la situation politique au Sénégal ne laisse pas de marbre les leaders politiques. Musa Batchilly, le chef de la Gambia Action Party (GAP) a publié hier mercredi un communiqué pour dénoncer les derniers heurts dans le pays de Macky Sall.







Il estime que les forces sénégalaises présentes en Gambie devraient être renvoyées dans leur pays où on a le plus besoin d’elles.





« Leur pays a besoin de leur loyauté »





« Le personnel militaire sénégalais servant dans les forces de l’Ecomig en Gambie, devrait être retiré car leur pays a plus besoin de leur loyauté et de leurs services que la Gambie » a déclaré M Batchilly, selon le site d’informations The Standard. Le patron du GAP va ensuite inviter la justice sénégalaise à l’impartialité, tout en encourageant les citoyens sénégalais à se battre pour leurs droits devant les tribunaux.









Quant à la Gambie, il estime qu’elle devrait être le « fer de lance d’un processus de paix au Sénégal » compte tenu de « ses liens sociaux et géopolitiques avec son voisin.