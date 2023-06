Umaro Embalo : « Macky (Sall), nous sommes de même mère, pères différents »

« Je suis avec beaucoup d’intérêt la situation au Sénégal ». Ainsi s’exprimait le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo, ce vendredi 09 juin, sur les antennes de RFI. Le numéro 1 de la CEDEAO est confiant quant à la capacité des Sénégalais à résoudre cette crise politique.









« Non, il n’y a pas d’inquiétude au Sénégal »





« Le Sénégal, c’est un pays modèle de la sous-région et de l’Afrique. Ce n’est pas la première fois qu’on voit des manifestations, des gens dans la rue au Sénégal. Donc ce n’est pas parce que aujourd’hui, il y a des manifestations et que les gens et les médias veulent commencer à dire : « Au Sénégal il y a de l’inquiétude, etc ». Non, il n’y a pas d’inquiétude au Sénégal. Les Sénégalais, (ont) l’une des armées les plus républicaines, donc il n’y a pas de risque. Ils vont finir par s’entendre et c’est la justice qui va prévaloir », a déclaré le président Bissau-guinéen.









« C’est pour cela que je suis bissau-guinéen et lui, son papa est un sénégalais »





Quand on lui demande s’il maintient toujours la communication avec Macky Sall, l’homme d’Etat répond par l’affirmative. Il dit considérer le président sénégalais comme un frère de la même mère. « Mais avec Macky, nous sommes de même mère, pères différents. C’est pour cela que je suis bissau-guinéen et lui, son papa est un sénégalais. Mais nous sommes de la même mère, c’est mon grand frère » a-t-il déclaré. Concernant le 3ème mandat qu’on soupçonne son "frère"de vouloir briguer, Umaro Sissoco, rappelle que Macky Sall s'était opposé à un tel projet sous le président Abdoulaye Wade.





« Une chose que je sais, c’est qu’au Sénégal, la Constitution au temps du président Wade a été changée. Et Macky a gagné les élections contre un troisième mandat du président Wade, et même lui s’y était opposé », a laissé entendre le numéro 1 de la Cedeao.













« Moi je ne sais pas si c’est un troisième mandat »









Quand on lui demande s’il est encore possible que le président sénégalais renonce à son 3ème mandat, il dit ne pas vouloir s’immiscer dans les affaires d’un autre Etat. « Moi je ne sais pas si c’est un troisième mandat. Une chose que je sais, c’est que Macky avait ramené la durée des mandats du septennat au quinquennat. Il l’ont changé, mais les forces vives aussi pouvaient le dire. Moi je ne peux pas me mêler des affaires intérieures au Sénégal », a déclaré le président bissau-guinéen.