Umaro Embalo : Son conseiller spécial dresse un sévère réquisitoire contre lui et claque la porte du Palais

En Guinée Bissau, l’ancien Premier ministre Nuno Nabiam, a démissionné de son poste de conseiller spécial du président de la république. C’est ce qu’a annoncé l’Agence de presse portugaise "Lusafonia" hier vendredi. L’intéressé a fait part de son désaccord avec les actions du chef de l’Etat Umaro Sissoco Embalo dans une lettre de démission adressée à ce dernier, le 16 février dernier.

« Ingérence constante » dans le « fonctionnement des institutions »

Il reproche notamment à l’ancien général son « ingérence constante » dans le « fonctionnement des institutions démocratiques du pays », notamment dans les organes souverains comme le Parlement, le Gouvernement, la Cour de Justice, la Cour des Comptes, le Bureau du Procureur général de la République et Les partis politiques.

« Maître absolu »