Un expert voit Diomaye Faye capable de réunifier la CEDEAO





Après la Mauritanie et la Gambie, le président Bassirou Diomaye Faye a poursuivi ses visites aux pays voisins avec la Guinée Bissau. Le chef de l’Etat a rencontré son homologue guinéen, Umaru Cissoko Embalo, mardi 30 avril. Et la question qui brûle les lèvres chez certains observateurs, c'est la posture du nouveau président Sénégalais face aux pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) composée du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Trois pays qui ont décidé de quitter la CEDEAO.





Pour l’enseignant en sciences politiques Mamadou Lamine Sarr, « il n'est pas à exclure que le président Diomaye Faye se rende au Burkina ou au Mali, ou inversement, et que des discussions soient engagées ». Une déduction que l’enseignant tire de « la posture et la dynamique engagée par le président Diomaye Faye sur les questions internationales », analyse-t-il sur RFI.





Allant plus loin, Mamadou Lamine Sarr estime que « qu’à l'heure actuelle où on parle, s'il y a quelqu'un qui peut essayer de jouer l'intermédiaire ou essayer de rapprocher nos frères du Burkina, du Mali et du Niger, c'est bien le président Diomaye Faye, parce qu’avec les autres puissances que sont la Côte d'Ivoire et le Nigeria, il semble que les discussions, que les postures, soient difficiles ». « D'autant plus qu'il y a des sujets sur lesquels, quand même, ce président est en accord avec ces juntes au pouvoir », poursuit-il.