Un ministre burkinabé tacle le FMI : « Vous avez contribué à rendre nos sociétés malades »

Au Burkina Faso, le ministre du travail et de la fonction publique a rencontré le 23 juin dernier, une délégation du Fonds monétaire international (FMI). Bassolma Bazié a profité de l’occasion pour dire le fond de sa pensée aux représentants de l’institution. C’est en tout cas, ce qu’il a déclaré lors de la cérémonie d’ouverture du Forum africain sur le leadership et la gouvernance qui se tenait le même jour à Ouagadougou.





« Vous avez donné des milliards à des gouvernements… »





« Nous avons dit au Fonds monétaire international que même si la situation que nous traversons est la conséquence de l’ensemble de nos errements, le FMI lui-même fait partie des causes…Vous avez donné des milliards à des gouvernements qui ont détourné plus de la moitié de ces milliards pour les ramener dans vos banques sans que vous ne les dénoncez » a accusé le ministre burkinabé de la fonction publique.





Pour lui, il est tout à fait clair que l’institution financière n’est pas étrangère à la situation économique difficile que traverse son pays. « Vous êtes aussi la cause, parce que vous êtes venus nous dire que la meilleure éducation , c’est d’aller du CP1 au CM2 sans redoubler. C’est une façon de dire aux enfants, que même quand on est médiocre, on peut avancer. Aujourd'hui vous venez crier que nos sociétés sont malades. Vous avez contribué à les rendre malades » a martelé Bassolma Bazié.





« Les gens disent qu’il faut qu’on se recentre sur l’insécurité… »





Il reconnaît que le gouvernement burkinabé doit opérer des réformes. « Nous avons dit au FMI que nous avons des réformes à faire. C’est vrai que les gens disent qu’il faut qu’on se recentre sur l’insécurité car c’est pour cela qu’on est là, mais retenons que l’insécurité n’est qu’une conséquence. Il faut s’attaquer aux causes. Et la cause, c’est la gouvernance » a laissé entendre l’autorité selon les propos rapportés par "Lefaso.net".