Une ex-ministre nigériane inculpée au Royaume-Uni

Une ex-ministre nigériane, Diezani Alison-Madueke, a été inculpée pour corruption au Royaume-Uni, indique mardi un communiqué de l'agence britannique de lutte contre la criminalité, la NCA. Figure centrale du gouvernement du Nigeria entre 2010 et 2015, âgée de 63 ans, elle a aussi occupé la présidence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), précise la NCA dans un communiqué.







"La NCA suspecte qu'elle a accepté des pots de vin pendant qu'elle était ministre des ressources pétrolières, contre des contrats de pétrole et gaz valant des millions de livres", explique le communiqué. "Ces chefs d'accusation représentent une étape importante dans ce qui a été une enquête internationale complexe et complète contre des faits de corruption", a commenté Andy Kelly, directeur de l'unité de corruption internationale de la NCA.





L'ancienne politicienne est accusée d'avoir bénéficié d'au moins 100.000 livres en argent liquide, voitures avec chauffeur, vols sur des avions privés, vacances de luxe pour elle et sa famille, utilisation de multiples résidences à Londres, avec aussi des émoluments en meubles, travaux de rénovation, employés de maison, paiement d'écoles privées, cadeaux émanant de créateurs haut-de-gamme comme Cartier ou Louis Vuitton, énumère la NCA. Mme Madueke, qui vit actuellement à Londres dans le quartier de St John’s Wood, devrait être présente à une audience d'un tribunal londonien le 2 octobre.





Mme Alison-Madueke, qui fut la première femme présidente de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), a été ministre du Pétrole entre 2010 et 2015, pendant la présidence de Goodluck Jonathan. Diezani Alison-Madueke est visée par plusieurs enquêtes pour blanchiment d'argent et corruption aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ou en Italie et l'une des cibles privilégiées de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) au Nigeria.