Union Africaine : Pour le président kenyan William Ruto, la « Zlecaf ne sera jamais une réalité si… »

Le président Kenyan William Ruto a participé hier jeudi au sommet du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa) à Lusaka en Zambie. A l’occasion, le successeur d’Uhuru Kenyatta a appelé à des réformes urgentes au sein de l’Union Africaine.





Pour l’homme d’Etat, elles doivent être considérées comme prioritaires si tant est que l’institution veut atteindre ses objectifs, notamment l’opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine.





« Pour s’assurer que l’Union Africaine performe à la hauteur de ses aspirations…»





« Les Etats membres doivent envisager de donner du pouvoir à l’UA sur les questions de commerce, de sécurité régionale et mondiale, ainsi que sur d’autres domaines dans lesquels l’Afrique peut bénéficier d’un engagement ensemble plutôt qu’individuellement…Pour s’assurer que l’Union Africaine performe à la hauteur de ses aspirations, il faudra s’assurer qu’elle se dote d’une capacité suffisante. Sinon, les solutions africaines, l’Agenda 2063, la zone de libre-échange continentale africaine et le continent jeune et propre et vert du futur ne seront jamais une réalité » a prévenu William Ruto.





Une fusion





« Le programme de réforme de l’UA doit donc être une priorité et nous devons interroger et mener le processus pour nous assurer que structurellement, les rôles du Bureau, des Sommets, des Comités des Caucus régionaux, du Secrétariat et de la Commission sont dûment rationalisés pour donner à l’Afrique un organe de gouvernance continentale avec la capacité de s’engager à l’échelle mondiale » a ajouté le président kenyan.





Au titre des réformes, William Ruto propose par exemple, de fusionner le poste de président de l’UA avec celui de président de la Commission de l’Union africaine. Ce qui signifie clairement que l’un des deux postes devra disparaître.





Inutile de rappeler que le président de l’Union Africaine a un mandat d’un an et celui de commission un mandat de 4 ans. L’actuel chef de la commission de l’Union Africaine est le tchadien Moussa Faki Mahamat.