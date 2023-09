Voici le top 10 des pays africains les plus riches

Le Fonds Monétaire International (FMI) a récemment actualisé ses données concernant la santé économique des pays, en se basant sur le Produit Intérieur Brut (PIB), en dollars courants. Le PIB est un indicateur économique clé utilisé pour évaluer la performance globale d'une économie nationale. Mesurant la valeur totale de tous les biens et services produits à l'intérieur d'un pays pendant une période donnée, généralement une année, le PIB est souvent considéré comme le baromètre de la santé économique d'un pays.





Et selon les dernières données publiées par le FMI en avril, le classement des pays africains les plus riches, en fonction de leur PIB, est dominé par le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud. En 2022, le Nigeria a pris la première place avec un PIB estimé à 477 milliards de dollars. Il est suivi de près par l'Égypte avec un PIB de 475 milliards de dollars et l'Afrique du Sud, qui compte un PIB de 406 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui figuraient dans le Top 10 précédemment, ne font plus partie de cette liste. En revanche, l'Angola fait son retour grâce à la hausse du cours du baril de pétrole, dont il est le deuxième producteur africain. La République démocratique du Congo fait son entrée dans ce classement notamment en raison de sa production minière.





Parmi les pays les plus riches d'Afrique, on retrouve les pays les plus peuplés tels que le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte, la RDC, l'Afrique du Sud et la Tanzanie, ainsi que ceux disposant d'importantes ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz et les minerais.





Des projections jusqu'en 2028





Le dernier rapport du FMI permet également de se projeter sur les 5 prochaines années. Les 10 pays africains les plus riches devraient connaître peu de variations dans leur classement. Ces pays verront leur PIB cumulé passer de 2 000 milliards à 3 145 milliards de dollars, soit une progression 57,25%. Si le Nigeria, riche en réserves de gaz et doté d'une population de 220 millions de personnes, devrait voir son PIB augmenter de manière spectaculaire pour atteindre 915 milliards de dollars en 2028, l’Afrique du Sud devrait connaître une croissance plus modérée en atteignant 468 milliards de dollars.









Quelle place pour l'Afrique dans l'économie mondiale ?





À titre de comparaison, le Nigeria, considéré comme le pays d'Afrique le plus riche, est classé au 31eme rang des pays les plus riches du monde. La France occupe le 7eme rang mondial avec un PIB estimé à 2 780 milliards de dollars. Les États-Unis prennent la première place avec un PIB de 25 460 milliards de dollars, suivis par la Chine (18 100 milliards de dollars) et le Japon (4 230 milliards de dollars). Seuls trois pays africains figurent dans le top 50 des pays les plus riches du monde.









Le top 10 des pays africains les plus riches en 2022 selon leur PIB :





1-Nigeria / PIB : 477 milliards de dollars

2-Égypte / PIB : 475 milliards de dollars

3-Afrique du Sud / PIB : 406 milliards de dollars

4-Algérie / PIB : 195 millions de dollars

5-Maroc / PIB : 138 millions de dollars

6-Angola / PIB : 121 millions de dollars

7-Éthiopie / PIB : 120 millions de dollars

8-Kenya / PIB : 116 millions de dollars

9-Tanzanie / PIB : 77 millions de dollars

10-RD Congo / PIB : 63 millions de dollars