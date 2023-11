Voyage en avion : Affaibli, le président namibien Hage Geingob fait un aveu

Alors qu’il animait une réunion d’informations le lundi 27 novembre 2023 à la présidence de la République, le président namibien Hage Geingob, a avoué qu’il n’aimait pas voyager. Les déplacements en avion sont pour lui, une véritable épreuve.





« Un avion comme le nôtre tremble… »





« Vous voyez comment je me tiens ici ? Cela signifie que je suis fatigué et que je ne me sens pas bien. Maintenant tu me dis que je veux voyager ? Je voyage depuis les années 60, depuis 1966. Tu crois que j’apprécie ça ? Un avion comme le nôtre tremble, et je le vois, et quand il bouge, je m’accroche à quelque chose. Vous pensez que j’apprécie ça ? Je le fais parce que je dois le faire », a lancé le dirigeant de 82 ans en poste depuis 2015. Malheureusement, la fonction qu’il occupe lui impose des voyages en avion.