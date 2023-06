Yahya Jammeh : La Gambie a vendu ses propriétés à des entreprises et des particuliers

Après le départ de Yahya Jammeh du pouvoir en 2017, le gouvernement de son successeur a créé une commission pour enquêter sur ses biens. L’ex-homme fort de Banjul était accusé de « corruption et de brigandage économique systémique ». Le rapport présenté par cette commission a révélé que Yahya Jammeh avait acquis 281 propriétés foncières.





Pour plus d’un milliards de dalasis





La même commission recommandait à l’Etat de confisquer ces biens et de les vendre. Des recommandations approuvées par le gouvernement d’Adama Barrow.





Le site d’informations gambien The Standard, révèle que l’exécutif a déjà vendu 44 propriétés parmi celles saisies, pour plus d’un milliard de Dalasis. Ces biens ont été cédés à 23 particuliers et 12 entreprises selon la même source.





Sa propriété du Maryland également vendue





Rappelons qu'en mai dernier, l’ambassadrice des Etats-Unis près la Gambie annonçait la vente de la propriétaire de l’ex-dirigeant dans le Maryland. « Nous avons vendu la propriété de Jammeh dans le Maryland et nous allons confisquer et renvoyer les fonds en Gambie. Nous sommes certains que le gouvernement gambien fera ce qu’il faut avec ces fonds » déclarait Mme Sharon L. Cromer, lors d’une sortie médiatique.