Tivaouane Peulh : Un collectif demande au maire de délocaliser la municipalité

Le maire de Tivaouane Peulh et les membres du collectif de la cité Apix ne parlent plus le même langage, en ce qui concerne le siège de la municipalité. Au cours d’une rencontre, les populations reprochent à leur édile d’avoir occupé illégalement le centre de santé depuis son premier mandat, en 2014. Elles affirment qu'avec ce boom démographique, le seul centre de santé ne peut plus accueillir les malades de la localité.





Ainsi, plusieurs rencontres ont été organisées avec l'équipe municipale et les autorités compétentes. Mais jusque-là, les deux camps n'ont pas pu trouver un terrain d'entente.





Selon le collectif, le maire a porté plainte à deux de leurs membres dans cette affaire. Alors que le collectif invite le maire Momar Sokhna Diop à céder le bâtiment.





