Amina Poté court-elle vers un autre divorce ?

Amina Poté, récemment mariée risque de voir de nouveau son mariage voler en éclats. En effet, depuis quelques jours, l’ancienne épouse de son mari, Malick Fall, établie aux États-Unis, partage les audios et vidéos de ce dernier sur la toile. On y entend le Monsieur lui faire part de ses sentiments et avoue être prêt à discuter avec elle pour recoller les morceaux. Entre autres révélations choquantes.





Depuis, des rumeurs selon laquelle la star du petit écran aurait mis fin à son mariage circulent. Mais ses proches démentent et disent que le couple est plus fort et soudé que jamais.





Selon des sources proches du couple , Malick et Amina ne se quitteront pas à cause de videos et audios partagées sur les réseaux sociaux, ils sont complices et filent toujours le parfait amour.