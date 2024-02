Brunch des divorcées et des célibataires: L’évènement buzz des réseaux sociaux









On en parle sur les réseaux sociaux et sur les médias. Il s’agit du brunch des divorcées et des célibataires. Un événement dédié aux femmes qui vivent l’une des deux situations pré-citées. Ce brunch, une première à Dakar, est une initiative de Maria Neylah Diop, une journaliste et coach très active et suivie sur les réseaux sociaux.





Contactée par Seneweb elle explique que l’idée de ce brunch lui est venue car, elle même divorcée, reçoit beaucoup de messages de femmes qui se disent incapables de gérer leur séparation. Que çasoit suite à un mariage ou à une simple relation amoureuse. Selon elle, l’objectif est de permettre à ces femmes de se relever de ces moments qui ne sont pas faciles à gérer. « On ne se marie pas pour divorcer. On se marie pour y rester, c’est ce qu’on espère en tant que femmes. Malheureusement, lorsqu’un divorce survient que l’on en soit responsable ou non, il n’est pas toujours facile de s’en relever », explique Maria.





Elle ajoute : « Beaucoup de femmes peinent à reprendre leur vie et celle de leurs enfants, si elles en ont, en main, à avancer tout simplement. Certaines gardent par la suite aussi, beaucoup de rancoeur, de colère, à l’égard des hommes, ce qui n’est pas normal. Ce n’est pas parce qu’un mariage a échoué que tous les suivants le seront. Il faudrait se départir de cette peur pour évoluer et avoir des relations saines. Donc à travers ce brunch nous procéderons à des échanges d’expérience. S’exprimer en tant que divorcée n’est pas toujours facile il y aura toujours le poids et le regard de la société qui pèse énormément sur certaines ».





L’événement permettra ainsi à ces femmes d’avoir une vision beaucoup plus positive de leurs situations, de se prendre en main, de se remarier si elles le désirent. Mais avant tout ce processus, comme le rappelle Maria, « il faudrait qu’elle guérisse de leurs peurs, douleurs, traumatismes, avant de penser à s’engager dans de nouvelles relations. Cela leur permettre de ne pas projeter leurs peurs et insécurités sur leur partenaire ».