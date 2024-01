Décès de sa femme : Le Tiktokeur le plsu suivi en Afrique de l'ouest suspend son compte

Le Tiktokeur le plus suivi en Afrique de l’Ouest a suspendu son compte social qui compte près de 13 millions de followers (12,7 millions).















L'humoriste guinéen, Hakime 224, vivant au Sénégal depuis 2019 a perdu goût au loisir. En effet, le comédien a récemment perdu sa femme et collaboratrice, Oumou Diallo.













Cette dernière s'investissait entièrement dans les productions de son mari et le jeune couple a réussi à accrocher le plus de followers en Afrique de l’Ouest.













A travers ce compte Tiktok, le coiffeur de profession apportait de la joie et de l’enthousiasme dans le cœur de ses followers. Mais le jeune homme de 25 ans n’a plus le cœur à ça et marque ainsi une pause.