Doudou, Sextape, Adamo : Ce qui s’est réellement passé ...

Il fait le buzz ! Même s’il s’agit d’un bad buzz, Baore Diagne est parmi les personnes les plus citées ces dernières 24h. Des images intimes de l’acteur de la série “Adja” circulent sur la toile. Un appel vidéo qui a été filmé et partagé par des personnes de mauvaise intention.



Contrairement à ce qui a été dit, la vidéo ne date pas de 2012, mais plutôt du ramadan passé. En effet, celui qui est plus connu sous le nom de Doudou est tombe dans le piège de 3 jeunes filles connues sur les réseaux sociaux.

D’ailleurs, le scandale a pris naissance sur Club House et pris des proportions inquiétantes pour l’acteur, hier en fin de soirée. Ce, surtout après que le célèbre et tonitruant Adamo Capo Boss ait pris l’affaire en main.



Comme à l’accoutumée, il en parlé lors d’un live qui a battu les records de vues hier sur Instagram.

Au cours de ce live, Doudou et la fille à l’origine de la vidéo, Mamoush Ka ont donné leurs versions des faits. La concernée avoue avoir enregistré son appel avec Baore Diagne après lui avoir tendu un piège. Sa volonté était de prouver à ses amies que Doudou avait l’habitude de montrer ses attributs via des vidéos aux femmes. Doudou révèle également avoir été au courant de l’existence de la vidéo, mais après coup.



Hormis le live avec Adamo, il ne s’est pas encore prononcé sur l’affaire. Sur Instagram, il est toujours actif et publie en stories les marques de soutien qu’il a eues depuis le début de cette affaire.



Quoi qu’il en soit, Doudou est réputé être une personne qui a un mental d’acier. D’ailleurs il l’a confirmé dans une interview faite avec Seneweb Tv, il y a de cela quelques semaines.