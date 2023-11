Jean et manteau : Quand le style de Marième Faye Sall charme les fashionistas





Le couple présidentiel est actuellement en France. Le Président Macky Sall est convié à la sixième édition du Forum de Paris sur la paix qui se tient ce vendredi. Mais c'est bien la première dame Marième Faye Sall qui a ravi la vedette à son mari.





Ce jeudi, Mr et Mme Sall ont été accueillis par l’ambassadeur du Sénégal en France. Les images de la cérémonie protocolaire ont été partagées sur les réseaux sociaux et dévoilent que la première dame peut se permettre un large choix vestimentaire.





Habillée en pantalon jean, haut et manteau harmonisé avec des bottines noires, écharpes et bonnet, Mme Sall assure un style chic et glamour. Un « look stylé , simple et soigné mais surtout adapté au climat », remarquent certaines fashionistas.





Connue pour son attachement à la tradition sénégalaise ( boubou et pagne), la première est cette fois-ci sortie de l’ordinaire, un choix que plusieurs internautes sénégalais ont validé.