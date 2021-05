Kader Gadji, frère de Halima et acteur dans MDHM répond à ses détracteurs

Frère de Halima Gadji et acteur dans la série Maîtresse d’un homme marié, Kader alias Biram a brisé le silence. "J’ai reçu beaucoup de messages et beaucoup d’insultes comme quoi j’ai trahi ma sœur et pourquoi je ne parle pas...", a-t-il écrit sur Instagram.







Il explique que cette affaire est "strictement professionnelle" et que cela n’entache en rien sa relation avec sa sœur qui incarnait le rôle de l’actrice principale, Marème Dial. "Au fond ça me fait vraiment rire. Les gens qui me connaissent savent ma relation avec ma sœur", assure-t-il.