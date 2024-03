« Célébrités et religion » : Racky Aidara crée la polémique

Après Ya Awa Dièye et Ndèye Astou Sall, c’est à Racky Aïdara d’assurer la relève pour l’émission partiellement religieuse de la 2STV, « Célébrités et religion ». La particularité de ce concept adapté au mois de ramadan est que les personnalités publiques invitées sont priées de réciter une sourate ou hadith de leur choix et qui sera décortiqué par un oustaz.







Cette année, la réapparition de l’actrice Racky Aidara, qui avait pourtant déjà présenté l’émission en 2023, n’enchante pas certains téléspectateurs.





« Pourquoi toujours vouloir confier les mérites de la religion musulmane à des filles sexy, attirantes, séductrices, qui n’ont pas assez de notions et qui ne se conforment même pas aux préceptes de l’islam (…) ? ». « Cette émission devrait être valorisée par une vraie Ya Zeyda …», peut-on lire parmi les avis des internautes.