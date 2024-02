Lupita Nyongo raconte son merveilleux séjour à Dakar





Dakar est une ville vibrante et pleine de surprises. L'actrice primée et star de « Black Panther », Lupita Nyong'o, a récemment eu l'occasion de découvrir cette destination fascinante et a été enchantée par son séjour.





Sur les réseaux sociaux elle raconte son merveilleux son voyage dans la capitale sénégalaise. Selon l’actrice, « Dakar est une ville avec plus de 300 miles de littoral, ce qui contribue à la culture unique des gens qui vivent ici. La Teranga a toujours guidé le mode de vie sénégalais et est inculquée à chaque génération dès le plus jeune âge, donnant à la ville une ambiance super accueillante ».





Ainsi, elle a eu l’opportunité de rencontrer des personnalités comme le professeur Ousman Sene à la mosquée Massalikoul Jinaan, la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest. Les influenceurs et entrepreneurs Karelle Vignon-Vullierme et Olivier Vullierme et le rappeur NIX. Lupita se dit également émerveillée par plats traditionnels sénégalais tels que le riz au poisson.