Mali: Sidiki Diabaté arrêté et placé en garde à vue

L’artiste malien Sidiki Diabaté passera sa première nuit en détention ce lundi 21 Septembre, selon Mali Joli Den (MJD). Il aurait été entendu par la brigade d’investigation judiciaire du Mali. Après son audition, il a été décidé de le placer en garde à vue, révèle la même source.





Quelques heures après l’annonce de cette information, une image de Sidiki a été publiée sur snapchat pour la démentir. Mais elle a été supprimée quelques minutes après.





Pour rappel, Sidiki est cité dans une rocambolesque affaire de violences conjugales et de séquestration. Tout est parti de la publication d’images de sa petite amie, Mamasita sur la page Mali Joli Den. On y voit la compagne de l’artiste malien battue et brûlée. Sidiki en serait l’auteur. Une histoire qui a provoqué un tollé sur la toile et l’ire des défenseurs des droits de la femme.

Un silence suspect

De son côté, Sidiki Diabaté ne s’est pas une seule fois prononcé sur cette histoire. D’ailleurs il avait promis un direct sur sa page facebook depuis plusieurs jours. Ce, pour donner sa version des faits. Une promesse sans suite.





Quant à ses proches, ils parlent d’une cabale montée contre l’artiste. Quoi qu’il en soit, Sidiki Diabaté a perdu en moins de 48 heures beaucoup de contrats avec de grandes enseignes et marques.





Il a également été retiré de la liste des nominés des Afrimma’s 2020. La raison évoquée par les organisateurs est qu’ils ne cautionnent pas les violences faites aux femmes.