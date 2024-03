Mariage de Racky Aidarra et Doro Gueye : Rumeur ou vérité ?

Comme l’avaient prédit ses nombreux comptes sur les réseaux sociaux dont on ne connaît pas leurs vrais propriétaires, il semblerait que le mariage de Racky Aidarra a réellement eu lieu.







La jeune dame qui passe tout son temps ces dernières semaines à publier sur les réseaux sociaux des cadeaux offerts par son amoureux, Monsieur G, est au cœur de l’actualité people.





Hier des vidéos de son henné time ont fuité. Pour rappel il y a de cela quelques mois, le célèbre photographe avait fait une publication en disant qu’un homme riche et célèbre avait pris une seconde épouse. Mais, en cachette.





Pour les observateurs de la planète people du Sénégal, il s’agirait de la jeune actrice et présentatrice.





L’heureux élu ne serait personne d’autre que Doro Gueye, selon certaines indiscrétions. D’autant plus que récemment Adja Everywhere a publié sur TIkTok un cas similaire qui a été largement commenté et relayé. On sait que l’influenceuse est très proche de la première femme de Doro. Ce qui fait encore plus enfler la rumeur.