Accusée de proxénétisme, citée dans des scandales : L’influenceuse Mourzane à Dakar

Mourzane alias Pierre Précieuse est actuellement à Dakar. Un voyage au pays de la téranga qui intervient à un moment où elle est au cœur d’un grand scandale sexuel au Cameroun. Selon plusieurs médias et les réseaux sociaux, elle est impliquée dans une histoire de viols multiples, de pratiques sexuelles obscènes, et est au centre d’un vaste réseau de proxénétisme.







Au cœur du scandale, Hervé Bopda, décrit comme une personne fortunée ayant des liens étroits avec diverses autorités gouvernementales camerounaises. Ses hommes de main seraient, selon les informations partagées sur les réseaux sociaux et médias camerounais, Xavier Abena et l’influenceuse Mourzane elle-même.





D’ailleurs, une pétition a été lancée depuis quelques jours pour leur arrestation. Selon plusieurs témoignages, Hervé Bopda se spécialise dans la manipulation tant des hommes que des femmes, en les attirant dans des restaurants huppés et des appartements, où il les contraindrait, selon leurs dires, à participer à des activités sexuelles non protégées.





Pis, le présumé coupable, supposément séropositif, est accusé d’opérer avec le soutien d’un réseau d’influenceurs et d’artistes camerounais, dont certains ont été identifiés par le lanceur d’alerte de renom, Nzui Manto. Des témoignages déchirants ont mis en lumière les expériences éprouvantes vécues par de nombreuses victimes du présumé violeur en série.





Mourzane m’a livrée à Bopda via un concours de beauté





Selon une des victimes, en 2018, alors qu’elle avait 15 ans, Xavier Abena avait organisé un concours de mannequins en 2018. « Je l’ai connu par l’intermédiaire de l’influenceuse Mourzane alias Pierre Précieuse. Elle m’a dit que c’est son manager et ils m’ont fait miroiter le rêve de devenir une célébrité très influente dans le pays et d’avoir beaucoup d’opportunités. Elle m’a livrée comme d’autres à Bopda, elle savait bien ce qu’elle faisait. En réalité, à travers ce concours il attirait les filles puis les faisait entrer dans un grand réseau de proxénètes, j’étais âgé de 15 ans et la plupart d’entre nous étions très jeunes. Il prenait des photos de nous, nous faisant croire que c'était pour un casting. », narre la jeune fille via la page Facebook de Nzui Manto.





Elle ajoute : « C’est par la suite que j’ai été contactée par plusieurs hommes qui disaient avoir vu mes photos et me promettaient de me donner beaucoup d’argent. Puis Xavier nous a livrées à un réseau à Buea. Là-bas on nous jetait des billets d’argent quand nous dansions. Nous étions une vingtaine de filles. C’étaient des hommes très fortunés, on y trouvait même des célébrités comme Peter (des Psquare) et Mr Léo que j’ai vu de mes propres yeux. Sur place, on arrachait nos téléphones car on avait l’interdiction de prendre des photos. Et les hommes là-bas faisaient des sales besognes avec nos corps. Je tiens aussi à préciser qu’il voulait me livrer à David Eto’o comme il avait livré Mourzane à ce dernier mais j’ai fui le cartel ».













Éliane, l’une des victimes, a raconté un récit traumatisant : « Il y avait des drogues et des munitions dans une boîte en métal dans le salon sur la table. Il a fermé la porte centrale et a marché dans la pièce avec un pistolet. Je n’ai pas eu le temps de crier ou de parler à mon amie ; il caressait sa poitrine et nous ordonnait de nous déshabiller. J’étais vierge, mon amie connaissait déjà les hommes. »





Diverses personnalités camerounaises, dont la députée Nourane Foster, ont publiquement condamné les actions présumées. Foster a écrit sur sa page Facebook officielle : « Je condamne fermement ces actes honteux et appelle les autorités compétentes à prendre des mesures, exhortant le gouvernement à soutenir les victimes. ».





Toutes les victimes du présumé violeur en série sont encouragées à déposer des plaintes formelles pour aider les avocats à recueillir des preuves suffisantes contre Hervé Bopda et sa bande.





Quant à Mourzane, elle a fait un communiqué pour nier les accusations à son encontre. Ce, malgré les images d’elle embrassant Bopda accusé par plusieurs femmes sur les réseaux sociaux, de leur avoir filé le VIH SIDA de manière volontaire.