Scandale entre Mami Cobra, Adji Mass et Pendo Guissé : Quand la vulgarité paie

Depuis quelques jours un scandale entre Mami Cobra, Adji Mass et Pendo Guissé secoue la toile. Tout est parti de messages vocaux de la sœur de Pendo qui ont été partagés par le tonitruant Choco No Stress. On y entend la dame dire des choses très graves sur Mami Cobra. Sa volonté était véritablement de détruire celle qu’elle présentait comme son amie.





S’en sont suivis des échanges aigre-doux entre elles, des lives, des insultes et des révélations dignes d’une véritable querelle de borne fontaine. S’y est ajoutée Adji Mass régulièrement citée dans ce type de scandales. Pourtant, le public sénégalais pensait que ces dames, qui ne sont quand même pas du tout des jeunes filles, étaient des amies.





Hypocrisie ou jalousie ? La question est sur toutes les langues.





Quand la vulgarité donne de la notoriété





Un scandale qui ouvre une fenêtre sur la vulgarité prônée sur le réseau social qu’est TikTok.





En effet, la plupart des personnes qui y percent au point d’être invitées dans des émissions à forte audience comme « Confrontations » sur la 2stv, ont pu y arriver grâce à leur vulgarité, leurs insultes et leurs différents scandales. A croire que de nos jours, sous nos cieux, plus les personnes qui utilisent TikTok se donnent en spectacle, plus elles ont des chances pour se faire connaître et faire marcher leur business. Ce, avec la complicité des médias. Une promotion de la médiocrité que beaucoup de Sénégalais dénoncent mais sans effets.





Des amies - ennemies





A côté de cette situation on voit également que des notions ancrées dans la société sénégalaise comme le « kerseu » et le « soutoureu » ont été réduites à néant par cette nouvelle vague de célébrités nées grâce à TikTok. Amies devant le public et ennemies en privé. En effet, elles n’ont pas de gêne quand il s’agit de s’afficher en public à coups de vidéos Snap et TikTok pour montrer leur amitié, mais au même moment elles n’hésitent pas à se faire du mal en privé. Et lorsque les masques tombent, les déballages tiennent en haleine les férus de ce type de scandale.





A les suivre, on serait même tenté de croire que l’amitié, la sincérité et la politesse n’existent plus au Sénégal.





Buzz à tout prix ?