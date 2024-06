Citation de la semaine : Son Excellence, Monsieur Bssirou Diomaye FAYE, président de la République du Sénégal

« Je voudrais dire à tous nos partenaires privés qu'ils sont les bienvenus au Sénégal. Conformément aux lois et règlements en vigueur, les droits des investisseurs seront toujours protégés, de même que les intérêts de l'Etat et des populations. Le Sénégal reste ouvert et accueillant » pour tous ses pays partenaires. L'exploitation de nos ressources naturelles qui, selon la constitution, appartient au peuple retiendra particulièrement l'attention de mon gouvernement. Ainsi, en plus de la mise en ligne déjà effective des contrats miniers, pétroliers et gaziers sur le site ITIE Sénégal, je ferai procéder à la divulgation de la propriété effective des entreprises extractives conformément à la norme ITIE du secteur minier, gazier et pétrolier et à une protection plus soutenue du contenu local au bénéfice du secteur privé national ».