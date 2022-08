Cohésion sociale en danger ! ?

La semaine écoulée, des citoyens sénégalais, soucieux de préserver la paix sociale dans notre pays, se sont levés, vent debout, pour alerter l‘opinion publique nationale.





C‘est le Cadre Unitaire de l‘Islam que dirige Cheikh Tidiane Sy Al Amine, qui a lancé une campagne contre la Haine et la Désinformation dans les réseaux sociaux. Le Cadre s‘est certainement inspiré de la dernière conférence en ligne organisée, sur le thème Contrer la Désinformation et les discours de Haine, en Septembre 2021 par l‘UNESCO, cette agence des Nations Unies, en charge de l‘Éducation, de la Science et de la Culture.





Le Cadre Unitaire de l‘Islam a constaté que, c‘est par millions que se compte l‘usage quotidien des médias et réseaux sociaux qui bousculent toutes les modes traditionnelles de Communication. Cette facilité de naviguer de tous les jeunes d‘aujourd’hui, fait que les langues se dilatent plus facilement et les idées s‘affrontent, quelques fois sans filtrage, contrôlé.





Après ce constat, le Cadre a décidé de lancer cette campagne pendant 4 mois, en partenariat avec le Groupe Meta, propriétaire de Facebook, WhatsApp et Instagram.





Pendant cette période des spots de conscientisation seront lancés sur tous les Médias et réseaux sociaux.





Ces hommes de Dieu, souhaitent que, de plus en plus de Sénégalais comprennent que la Désinformation et le discours de Haine ne sont pas conformes à nos croyances et aux enseignements de nos grandes figures religieuses.





Cette noble mission doit intéresser tout citoyen conscient de la nécessité de préserver la paix sociale dans notre pays. Les réseaux sociaux sont très utiles car devant être un théâtre du Rendez-vous du Donner et du Recevoir, comme pour paraphraser le Père Léo. Ils ne doivent pas être des tribunes pour cultiver la haine ou attaquer de paisibles citoyens dont le seul tort est de ne pas partager votre point de vue ! Ce n‘est rien d‘autre que de l‘intolérance !





Les insulteurs publics doivent se remettre en question et savoir que pendant 4 mois les honnêtes citoyens vont redoubler de vigilance pour les dénoncer partout. Et si les hommes de Dieu s‘en mêlent cela devient plus compliqué pour eux. Voilà des hommes qui nous accompagnent durant toute notre vie. De la naissance (baptême) au mariage et à la mort, ils sont toujours présents. Cette dernière étape, de notre vie, où les hommes de Dieu, nous accompagnant à la dernière demeure, implorent Le Tout Puissant, pour qu‘il nous accorde sa Miséricorde. Ce moment doit hanter tout croyant sachant que la vie sur terre est fugace! Il faut donc s‘armer de bonnes actions à exposer au Seigneur, au moment de la fameuse interrogation pour peser les bonnes et mauvaises actions sur terre. Loin de moi d‘être un prêcheur mais plutôt un Néo converti à l‘Islam qui restitue des bribes de connaissances. Je vois mes cousins Al Pulaars, chapelets en mains, sourirent en coin, comme pour dire, il n’y a rien à faire avec ce sacré Sereer!



Dans cette même semaine, les journalistes, soucieux d‘une bonne pratique de leur métier, se lancent contre le Diktat des hommes politiques vis-à vis de la presse dans un excellent dossier de nos confrères du quotidien l’Observateur, du Groupe Futurs Médias.





Comme en échos à notre dernière chronique, les confrères ont dénoncé le comportement de certains hommes politiques habitués aux déclarations et points de presse non suivis de questions par les journalistes. Cette pratique irrespectueuse de la pratique du journalisme, est source de Désinformation. En effet, quand un homme politique ameute toutes les Rédactions pour délivrer son message, la moindre des politesses est de donner la parole aux journalistes pour un meilleur compte rendu et une compréhension des lecteurs et auditeurs. Des hommes politiques au cours de ces face à face sans questions, font des Révélations?! ou donnent des informations que le journaliste ne peut attester la véracité parce que impossible de les vérifier. En journalisme toute déclaration faite sous forme d‘information délivrée aux journalistes n‘est pas une parce que non recoupée. Elle entre dans la rubrique des...rumeurs !





Pour lutter contre ce comportement, certains confrères, comme Pape Samba Kane, Directeur du Politicien, cet hebdomadaire satirique sénégalais. PSK, pour les confrères martèle dans l‘Observateur, les hommes politiques peuvent vouloir tout ce qu‘ ils veulent dans le cadre de leurs activités mais, c’est à la presse de savoir ce qu’elle représente, qui elle est, et de définir la manière dont elle veut travailler et ça ne s’invente pas. PSK, souligne, que c’est aux professionnels des médias de comprendre qu’ils ne sont pas des porte-voix de ceux qui veulent leur parler. La presse a un rôle à jouer dans l’information qu’on met entre ses mains.





Bamba Kasse Le Secrétaire Général du SYNPIS (Syndicat des professionnels de la Communication Sociale du Sénégal )lui emboîte le pas pour dire que l’homme politique poursuit un objectif de communication voire de propagande, alors que le journaliste est là pour recueillir des informations pour...informer son public.on voit bien que les objectifs du politicien et ceux du journaliste sont diamétralement opposés.





Comme on nous l’a appris à l’école de journalisme, communiquer renvoie à un appel pour que votre interlocuteur adhère à ce que vous lui dites alors que quand vous informez vous mettez le produit à la disposition du public et chacun en fait ce qu’il veut.





Pour notre confrère Ibrahima Bakhoum, journaliste formateur, le journaliste est là pour le public. Si un homme politique convie le journaliste à une rencontre, il doit avant de quitter la rédaction, lui imposer ses exigences, notamment la possibilité de poser des questions pour plus d’éclairage sur le ou les sujets abordés. Si cette condition n‘est pas satisfaite, le journaliste ne doit pas quitter sa rédaction. Un point c‘est tout!





Mamoudou Ibra Kane, Directeur Général du Groupe Emedia, est entré dans la danse lors de la conférence organisée dans le cadre du bras de fer qui les oppose à la RTS pour l’obtention des droits de retransmission de la coupe du monde de football Qatar 2022. Le dossier, en définitive, va être tranchée par le Tribunal des Sports et l’implication du trésor public sénégalais dans cette affaire, risque, selon les avocats de Emeda.





Après les déclarations liminaires du panel des avocats, Mamoudou dit aux journalistes venus couvrir la conférence de presse: « Vu que nous sommes transparents et que nous sommes des professionnels des médias, nous voulons vous rendre ce qui vous appartient.“ Entendez par là : Posez des questions.





Le Directeur du Groupe Emedia explique :Depuis quelque temps, apparemment il y a un mode de communication devenu même un modèle qui consiste à convoquer les journalistes, à faire une déclaration de presse ou un point de presse et à vous priver de parole.





Ils conseillent aux jeunes confrères en leur disant « N’acceptez pas que l’on arrache votre micro. Il vous appartient et vous avez le droit de poser des questions. C’est ce qui fait votre honneur et votre dignité » Sans commentaire !





Bientôt on saura définitivement qui est journaliste professionnel dans ce pays. En effet, à partir de ce 1er Septembre 2022, toute personne qui se dit journaliste professionnel doit posséder la Carte nationale d‘identité des journalistes délivrée par la Commission nationale de délivrance de la Carte de Presse. Donc, la chasse aux non professionnels, rats des séminaires et conférences, adeptes des perdiems, sera ouverte. Toute personne se prévalant de la profession de journaliste sans cette carte professionnelle, non falsifiable, aura maille à partir avec les forces de l’ordre qui pourront les mettre à la disposition de la justice.





Le CORED ( Conseil pour l‘Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie ) dans les Médias, en plus simple, le Tribunal chargé de veiller sur le comportement professionnel et moral des journalistes, devra s’impliquer pour extirper de nos rangs tous ces imposteurs d’une profession noble, au service exclusif des citoyens.





Je réitère ma demande, formulée récemment, à savoir le boycott systématique de tout homme politique qui fait, une déclaration ou point de presse, sans accepter de prendre des questions dés journalistes. Tous ceux, qui s‘accrochent à cette formule, parce qu’ils attendent un Perdiem distribué par les organisateurs, doivent rendre leur carte de presse professionnelle, après enquête du Cored qui fera un rapport adressé à la commission nationale chargée de la confection des cartes professionnelles des journalistes. Ils pourront, après, s’inscrire dans les rangs des Communicateurs traditionnels en compagnie des Khadim Samb, Mbaye Pekh et autres.





Tous les citoyens doivent s‘engager dans cette bataille pour l‘assainissement d‘une profession qui est un maillon important dans une démocratie majeure. Dans tous les pays démocratiques, la Presse est un Contre Pouvoir mais pas....Contre le Pouvoir.



Le Grand Magal de Touba sera célébré dans quelques jours. C’est un moment de recueillement et de grâce pour remercier le fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. Mais tout le monde sait que ce Magal rime avec la Grande Bouffe ! Partout dans la ville sainte, on peut s‘alimenter pour ne pas dire se gaver! Il y aura beaucoup de viande, déclinée sous forme de plusieurs sauces, macaroni, petits pois, et quoi encore. Il paraît que nos cousins Al Pulaar veulent aller une semaine avant prendre la place des Sereers pour occuper massivement les lieux de restauration.